Lo scontro si è verificato oggi pomeriggio in località Carpentieri. Sul posto oltre ai vigili del fuoco l’Anas e per i rilievi del caso la Polizia Stradale e i Carabinieri

Oggi intorno alle ore 16:30 una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per un incidente stradale a Crotone, in località Carpentieri, sulla Ss 107. Due i mezzi coinvolti: una Fiat 500, trovata capovolta su se stessa, e una Ford Fiesta. Sono due le persone ferite, i conducenti, che sono stati soccorsi e portati in ospedale dai sanitari del 118 non in gravi condizioni.

L’intervento dei vigili del fuoco e valso alla messa in sicurezza delle auto che perdevano entrambe liquido dal vano motore e della zona circostante. Sul posto l’Anas e per i rilievi del caso, la Polizia Stradale e i Carabinieri.