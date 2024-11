Nella tarda serata di ieri è stato trasferito nel nosocomio della città capoluogo di Regione anche il padre. Anche lui adesso si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni ma non in pericolo di vita

Lotta tra la vita e la morte la bimba di 8 anni che ieri è stata trasferita in gravi condizioni da Crotone all'azienda ospedaliera di Catanzaro a seguito di un incidente stradale in moto. Le condizioni appaiono quasi disperate, la piccola è ricoverata in Rianimazione avendo riportato gravissime lesioni al capo.

Nella tarda serata di ieri è stato trasferito a Catanzaro anche il padre 32enne, che assieme alla bambina è rimasto coinvolto nel sinistro stradale. Anche lui adesso si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Il trasporto nel capoluogo si è reso necessario per intervenire sulle fratture riportate a seguito dell'impatto.

Secondo una prima ricostruzione, la moto su cui viaggiavano padre e figlia si sarebbe scontrata con un'auto in uscita da una traversa. L'impatto è avvenuto su una delle arterie principali di via Giovanni Paolo II a Crotone poco dopo le 16.00, all’uscita di scuola dell’istituto comprensivo della zona.