È di tre feriti, a quanto pare non gravi, il bilancio di un incidente tra due auto avvenuto questa mattina sulla Strada Consortile (zona ex Pertusola Sud), a Crotone.

Due le vetture coinvolte una Citroën C3 ed una Fiat 500L. A bordo della prima la sola conducente estratta dall'abitacolo congiuntamente al personale sanitario del Suem118 e affidata a quest'ultimo per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Nella Fiat 500L due occupanti (madre e figlio) trasportati in ospedale per ulteriori controlli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Crotone che hanno provveduto a mettere in sicurezza il sito e le vetture. Sul luogo dello scontro anche i carabinieri e polizia locale per gli adempimenti di competenza. La strada Consortile al momento chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.