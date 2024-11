Un incidente si è verificato nella tarda serata sulla statale 18 all'altezza di Curinga nel catanzarese. Il sinistro è avvenuto tra due autovetture, una jeep Renegade e una Tiguan, che per cause ancora in corso di accertamento sono entrate in collisione.

Complessivamente tre i feriti. Il conducente della Tiguan ha riportato qualche contusione, ferite più serie che hanno richiesto il ricorso alle cure mediche invece per i coniugi a bordo della jeep. La coppia è stata trasportata al pronto soccorso. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco per mettere il sicurezza il tracciato e un'ambulanza del 118.

Luana Costa