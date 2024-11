Il tragico evento è accaduto in località Sant'Ippolito nel centro catanzarese. Sul posto i vigili del fuoco per il recupero della salma e la messa in sicurezza del sito e i carabinieri per gli accertamenti di rito

Tragico incidente stradale nel Catanzarese. In località Sant'Ippolito nel comune di Davoli, una Fiat panda, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada per poi ribaltarsi su un lato. All’interno il solo conducente, 79enne, deceduto sul colpo.

L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato, intorno a mezzogiorno, è valso al recupero della salma e alla messa in sicurezza del sito e del veicolo. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale Suem118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.