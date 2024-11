Un incidente si è verificato in località Germaneto nelle vicinanze della facoltà Medicina dell’Università. Coinvolte due auto, una Alfa Romeo Giulietta parcheggiata lungo il viale ed una Range Rover Evoque in transito. Quest'ultima a seguito dell'urto si è ribaltata sulla sede stradale. Illeso il conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e delle vetture.