Il giovane sarebbe morto subito dopo l'arrivo in via Toscanini dell'ambulanza. Sulla dinamica indaga la polizia

Un centauro è morto oggi pomeriggio a Gioia Tauro in un incidente stradale. L’impatto, secondo quanto appreso, è avvenuto in via Toscanini intorno alle ore 14.30

Nell’incidente è coinvolto un camion che trasportava terra, mentre la vittima, un giovane straniero, era alla guida di una moto di grossa cilindrata. Sul posto gli agenti di polizia del commissariato della città del porto che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora non chiara.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro che hanno coadiuvato i colleghi della polizia. Il giovane centauro, secondo quanto appreso, sarebbe morto subito dopo l’arrivo dell’ambulanza a via Toscanini. Nulla hanno potuto fare gli uomini del 118 per salvargli la vita. Le ferite riportate nell’impatto, infatti, sarebbe risultate fatali al ragazzo.