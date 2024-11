Un grave incidente stradale si è verificato in serata sulla statale 18 all'altezza di Gizzeria nella provincia di Catanzaro. Due autovetture, per cause ancora in corso di accertamento, hanno impattato frontalmente e in maniera violenta.



Si tratta di una Ford Focus e di una Wolkswagen Passat. Complessivamente quattro le persone coinvolte nel sinistro stradale, tre adulti e un bambino. Due però quelle ferite gravemente, si tratta del conducente e del passeggero della Wolkswagen Passat.



Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno dovuto sedare un incendio che si era originato dal violento impatto. Tutti i feriti sono trasportato all'ospedale da due ambulanze del 118 mentre sul posto stanno giungendo le forze dell'ordine per mantenere l'ordine pubblico. Una terza macchina è rimasta lievemente coinvolta nel sinistro senza però riportare danni.