Tragedia questa mattina in via Salvatore Raffaele. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine ( ASC0LTA L'AUDIO )

Un giovane di 18 anni, Antonio Muraca, è morto questa mattina a Lamezia Terme in un tragico incidente stradale. Da una prima ricostruzione, all'altezza di via Salvatore Raffaele, il 18enne, avrebbe perso il controllo dell'auto, un'Opel Corsa, ribaltadosi e finendo la corsa in un torrente.

Il tragico incidente sarebbe avvenuto mentre il ragazzo si recava al lavoro. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e un'autogrù del comando di Cosenza per sollevare la vettura e permettere di estrarre la salma incastrata tra le lamiere. Presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.