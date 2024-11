Due feriti. È questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Lamezia Terme, in via Adda. Tre i veicoli coinvolto, Fiat Panda, Fiat grande punto, ed una Mini countryman. Una donna è stata affidata ai sanitari del 118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e la polizia locale per gli adempimenti di competenza. La strada interessata dal sinistro attualmente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.