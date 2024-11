Da accertare l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto i vigili del fuoco

Poteva avere conseguenze peggiori il terribile incidente stradale avvenuto a mezzogiorno nel centro di Locri, all’incrocio tra via Matteotti e via Foggia. Due auto, per cause ancora in corso d’accertamento, si sono scontrate causando un pauroso incendio. Miracolosamente illesi i conducenti. Sul posto a domare le fiamme i vigili del fuoco del distaccamento di Siderno.

il. ba.