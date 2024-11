La famiglia di Ilaria Mirabelli, morta tragicamente il 25 agosto nei pressi di Lorica, ha invitato la Procura di Cosenza di indagare per i reati di omicidio volontario e omicidio stradale. La richiesta, mediante denuncia, è stata presentata nelle scorse ore dall’avvocato Guido Siciliano, difensore delle persone offese. La 39enne cosentina è morta in un incidente stradale verificatosi sulla statale 108 bis Silana di Carati.

Nella querela di parte si fa espressamente riferimento alla posizione di Mario Molinari, 45enne, che quel giorno si trovava in compagnia di Ilaria Mirabelli. I due infatti avevano trascorso una giornata in Sila, degustando cibo locale in compagnia di un’altra coppia.

Allo stato, la Procura di Cosenza ipotizza il reato di omicidio colposo con un fascicolo contro ignoti.