Una persona è morta questo pomeriggio a Montalto Uffugo, in Contrada Telesio, in conseguenza di un incidente stradale.

La vittima si chiamava Riccardo Zingone, aveva 48 anni. Secondo quanto si è appreso, a bordo della sua automobile, stava percorrendo la strada principale che dal bivio della ex Statale 19 conduce a Montalto centro quando, per cause in corso di accertamento, dopo una lunga frenata ha investito in pieno il muro di un'abitazione.



Secondo una prima ipotesi, il conducente alla guida del mezzo, potrebbe essere stato abbagliato dal sole. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo