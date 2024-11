Tragedia sfiorata a Nocera Terinese centro. Un'auto, per motivi ancora in corso di accartamento, è uscita fuori dalla carreggiata e si è ribaltata precipitando in una scarpata per poi finire su una strada secondaria. A bordo dell'auto tre persone, che a seguito dell'impatto sono rimaste ferite, riportando diverse lesioni.

Sul posto i sanitari del Suem 118 di Catanzaro che hanno prestato soccorso alle persone rimaste coinvolte, e i carabinieri della locale stazione per ricostruire la dinamica dei fatti.