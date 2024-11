Brutto incidente avvenuto a Paola questo pomeriggio, sulla ss18 Tirrena Inferiore, che ha costretto l’Anas a chiudere entrambe le carreggiate per quasi un’ora paralizzando il traffico veicolare.

Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha sbandato e si è trovato sulla corsia opposta, sulla quale transitava una Citroen guidata da una 45enne del posto. L'impatto è avvenuto all'altezza della portiera dell'auto. Necessario l’intervento, oltre che della polizia stradale, anche dei Vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle lamiere contorte del suo abitacolo.

Avvocato del foro di Paola, la 45enne è stata quindi trasportata all’ospedale Annunziata di Cosenza. Dopo i primi accertamenti, non sono state rilevate fratture e le sue condizioni generali sono buone. La circolazione sull'arteria stradale è stata ripristinata da poco.