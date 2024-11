Scontro auto-moto lungo la Statale 18 nel territorio di Pizzo, in località Colamaio. Per cause ancora in corso di accertamento, una motocicletta di grossa cilindrata e una Bmw sono entrate in collisione intorno alle 8.30 di questa mattina.



Ad avere la peggio il centauro, B. G., un 30enne di Curinga, sbalzato in aria e finito sul parabrezza dell’auto prima di rovinare a terra. Il giovane ha riportato un politrauma con varie fratture agli arti superiori. Traumi che, dopo l’intervento del 118 di Vibo, hanno reso necessario il trasferimento del motociclista in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro attraverso il dispositivo attivato dal Suem 118 Area centrale diretto da Antonio Talesa. Le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti.



Sul posto anche i carabinieri e l’Anas per i rilievi del caso e il ripristino della viabilità che ha subito rallentamenti.