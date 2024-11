Una donna di 54 anni R.C., è morta questa mattina a causa di un grave incidente avvenuto sulle bretelle del Cedir a Reggio Calabria.

Nella mattinata, la donna, a bordo della sua autovettura, è uscita dal raccordo autostradale per immettersi nella lunga bretella che collega il Cedir con il centro della città. All’improvviso, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che è andata a finire contro il guardrail, ribaltandosi. Si è trattato, dunque, di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altre vetture. Per la donna non c’è stato nulla da fare, in quanto nell’impatto e nel successivo ribaltamento è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto.

L’Anas comunica che, dopo aver provveduto a rimuovere il mezzo e aver messo in sicurezza l'area, è stata ripristinata la regolare circolazione sul raccordo autostradale di Reggio Calabria.