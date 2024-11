Il conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori dalla carreggiata. Procedeva a velocità moderata per cui l'impatto non è stato violento. Sul posto la polizia municipale

A bordo della sua Lancia Ypsilon, ha perso il controllo del veicolo dopo il tamponamento con una Fiat Punto, andando a sbattere contro un albero posizionato a lato della carreggiata.

Dinamica al vaglio della municipale

L'incidente si è verificato nella mattinata odierna a Rende, in via Verdi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'accaduto e gli uomini della Deam Sud per il ripristino del manto stradale.

Nessun ferito

I due veicoli procedevano a velocità moderata per cui nessuno è rimasto ferito in modo grave. Notevoli invece i danni per l'auto finita fuori strada.