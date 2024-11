La dinamica è in corso di accertamento, ma la posizione della Panda fa pensare che il mezzo stesse percorrendo la strada di collegamento all'autostrada in uscita e non in entrata

Una persona è rimasta ferita in modo non grave in un incidente stradale, questa mattina, sulla rampa di accesso alla carreggiata sud della Salerno-Reggio Calabria, allo svincolo di Rende. Alla guida di una Fiat Panda di colore giallo, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro il guardrail forse per evitare lo scontro frontale con un altro veicolo. La dinamica è al vaglio della polizia stradale.

La posizione della Panda infatti, alimenta l’idea che stesse percorrendo contromano la rampa, in uscita quindi e non in entrata rispetto all’autostrada. Secondo una prima ricostruzione sommaria, l’ipotesi è quella che la persona a bordo dell’auto sia uscita in senso contrario dalla vicina stazione di servizio, ubicata ad appena cinquecento metri dalla svincolo, imboccando poi contromano la rampa, fino all’incidente.