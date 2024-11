Il sinistro lungo la trafficata via Verdi. Nessuna grave conseguenza per la donna alla guida che ha riportato solo lievi ferite

Prosegue la sequela di incidenti stradali nella zona di Commenda di Rende in cui, ormai quasi quotidianamente, si verificano sinistri di ogni genere. Questa mattina una donna al volante di una Lancia Y si è cappottata mentre transitava sulla centralissima Via Verdi. Al vaglio della polizia municipale la dinamica dell'evento. Sul posto anche un equipaggio del 118 ma per fortuna, nonostante la carambola, la persona alla guida ha riportato oltre allo spavento, solo qualche leggera escoriazione.

Nessun altro è rimasto ferito né sono stati coinvolti altri veicoli. Gli addetti della Deam sud hanno ripristinato il manto stradale per consentire la riapertura al traffico della strada.