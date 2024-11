Il terribile incidente in cui la notte scorsa hanno perso la vita quattro giovanissimi cosentini ha scosso le menti di tutti i calabresi. Tra questi, anche gli studenti dell’Unical che con un messaggio pubblico hanno informato la popolazione della volontà di rendere omaggio ai ragazzi: «Domani, 7 ottobre, alle ore 13:30 – si legge - ci raduneremo all’inizio del ponte dell’Unical per ricordare Federico, Mario, Paolo ed Alessandro, i quattro ragazzi scomparsi prematuramente nella tragedia stradale avvenuta stanotte. In particolare ringraziamo anticipatamente tutti coloro che si fermeranno per un minuto di silenzio e tutti coloro che gli dedicheranno una preghiera. Noi della Facoltà di Giurisprudenza siamo particolarmente vicini a Federico, nostro collega, e a tutta la sua famiglia».