Danni consistenti ma per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone a bordo in un incidente stradale verificatosi a Rende, nella zona industriale, nella tarda mattinata. Due i veicoli coinvolti: una Opel grandLand ed un'Audi Q3. Secondo una prima, sommaria ricostruzione della dinamica, le auto viaggiavano in direzioni opposte lungo Via Roald Amundsen. quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbero scontrate frontalmente prima di terminare la loro corsa a lato della carreggiata. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia insieme agli addetti della Deam Sud per il ripristino del manto stradale.

Auto si ribalta nella notte

Nella notte un altro grave incidente si era verificato sempre a Rende, ma nella zona di Commenda, nel cuore del centro abitato. Nella circostanza un'auto si è ribaltata in prossimità di un semaforo. Illeso il conducente sottoposto, come da protocollo, all'esame del tasso alcolemico.