Tre persone, tra le quale una donna in stato di gravidanza, sono finite in ospedale a causa di un incidente verificatosi poco dopo le 15 a Rende, in località Quattromiglia, nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo quanto si è appreso non sarebbero in pericolo di vita.

Da una prima ricostruzione della dinamica, un'Alfa, sulla quale viaggiavano due delle tre persone ferite, ha impattato contro una Peugeot all'incrocio tra via Alessandro Volta e via Edison. Dopo lo scontro la Peugeot, con alla guida la ragazza incinta, si è ribaltata finendo contro un terzo veicolo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure hanno proceduto al trasporto dei ferito all'Annunziata di Cosenza. I rilievi sono a cura della Polizia municipale, mentre per il ripristino della sede stradale è intervenuto un equipaggio della Deam Sud.