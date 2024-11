Un ragazzo è rimasto ferito in conseguenza di un incidente stradale verificatosi poco dopo le 18,30 a Rende, in Via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'incrocio con Via Majorana. Secondo quanto si è appreso il giovane era in sella a uno scooter che, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro una Fiat Panda che procedeva in senso opposto.

Sbalzato violentemente sull'asfalto il centauro ha riportato un grave politrauma. Soccorso da personale del 118 e condotto in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Nella carambola è rimasto coinvolto un terzo veicolo. Sul posto operano gli agenti della polizia municipale e gli addetti della Deam Sud per il ripristino della carreggiata.