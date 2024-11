Scontro nella notte a Commenda. Nell'urto uno dei veicoli, una Citroen C3, è finita contro un albero. L'altra vettura, una Opel Astra, si è ribaltata. Feriti in maniera non grave gli occupanti

Se la sono cavata con qualche contusione ed un grande spavento gli occupanti di una Citroen C3 e di una Opel Astra entrate in collisione, per cause in corso di accertamento, a Commenda di Rende, lungo Viale della Resistenza, poco dopo l'una di questa notta.

Un veicolo si è ribaltato

I due veicoli, secondo una prima sommaria ricostruzione della dinamica, si sarebbero scontrati a velocità sostenuta. Il guidatore della Citroen ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un albero mentre l'Opel si è ribaltata al centro della carreggiata.

Poteva andare peggio

Il bilancio è di tre feriti non gravi, ma alla luce della condizione delle auto, entrambe semidistrutte, poteva andare molto peggio. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia, i vigili del fuoco e personale del 118. Traffico bloccato fino alla rimozione dei rottami ed al ripristino del fondo stradale a cura del personale della Deam Sud.

Weekend drammatico

Il primo weekend dell'estate si è aperto in Calabria con una lunga scia di sangue sulle strade. Drammatico il bilancio: tre decessi tra Cosenza, Santa Caterina dello Ionio e Pianopoli. Elevato anche il numero dei feriti. L'invito è sempre quello alla prudenza per evitare che questa fase di ritorno alla normalità anche dei volumi di traffico su piccole e grandi arterie della regione non si trasformi in una carneficina.