Impatto frontale tra due auto in viaggio sulla strada statale 107 Silana Crotonese. Sul posto 118, vigili del fuoco, Anas e Polizia

Terribile incidente stradale lungo la statale 107 Silana-Crotonese. Una persona è morta a seguito di un sinistro registrato nel comune di Rocca di Neto, in provincia di Crotone. L’impatto, violentissimo e frontale, ha coinvolto due veicoli. Quattro persone risultano ferite.

Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, le squadre Anas, vigili del fuoco e la Polizia stradale di Crotone per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. L’arteria è momentaneamente chiusa al traffico.