Ancora in corso di accertamento le cause. Intervenuto l'elisoccorso per il trasporto del paziente in ospedale, strada chiusa in entrambi i sensi di marcia

Tragico incidente nei pressi di contrada Canne, a Roccella Jonica. Un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada finendo in una scarpata e prendendo successivamente fuoco. Il sinistro è avvenuto sulla variante bis della statale 106 in direzione Caulonia. Le fiamme hanno interessato anche la vegetazione circostante. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave, trasportato in elisoccorso all’ospedale.

In particolare, a bordo dell'auto - una Porsche Coupe - c'erano due persone: una sbalzata dalla vettura e ferita in modo grave; l'altra, interessata dalle fiamme, era riuscita ad abbandonare l'autovettura ma è deceduta a pochi metri dalla stessa.

La strada è temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi e chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto anche squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, distaccamenti di Siderno e Monasterace, per l'estinzione del rogo e la messa in sicurezza del sito e della vettura. Al momento si attende l'autorizzazione del medico legale e del magistrato di turno per il recupero della salma.