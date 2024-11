È costato la vita ad una donna di 73 anni, l’incidente avvenuto venerdì mattina, intorno alle 12.30, tra via Reggio e via Buonarroti, a Rosarno. Un’automobile ha investito la donna mentre si trovava seduta davanti al portone della sua abitazione. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Polistena, la 73enne non ce l’ha fatta per le gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del Commissariato di Gioia Tauro, che hanno avviato le indagini per capire come mai il conducente dell’auto, verosimilmente intento – secondo quanto trapelato – a fare una manovra, non si sia accorto della presenza della donna. Intanto sul corpo della donna la Procura ha disposto l’autopsia per stabilire le cause della morte della donna.