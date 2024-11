Le vittime erano due fidanzati, Francesco Giovinazzo e Gessica Muià. Tornavano in auto dai festeggiamenti per il compleanno della ragazza quando si sono schiantati contro un pilastro. Il terzo passeggero, 20 anni, ha lo stesso nome del guidatore deceduto ed è ricoverato in condizioni critiche. Il mezzo era anche sprovvisto di assicurazione

È di due morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte a Rosarno, nel Reggino. Per cause in corso di accertamento, una Fiat 500 con a bordo tre ragazzi poco più che ventenni è finita violentemente contro un pilastro in cemento. Niente da fare per il conducente, Francesco Giovinazzo di 23 anni, e per la ragazza che era seduta al suo fianco, Gessica Muià, anche lei di 23 anni e residente nel vicino centro di San Ferdinando. I due erano fidanzati. Gravemente ferito il passeggero che occupava il sedile superiore – Francesco Giovinazzo di 20 anni, cugino del conducente -, che è stato trasportato in codice rosso al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Il ventenne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Da quanto è emerso il 23enne che si trovava alla guida dell’auto non aveva mai conseguito la patente. Inoltre, accertamenti dei carabinieri hanno fatto rilevare che l'automobile era priva di assicurazione. I tre giovani nel momento dell'incidente, erano appena usciti da un locale dove avevano festeggiato, insieme ad un gruppo di amici, il compleanno della ragazza 23enne che è deceduta.

L’impatto con il pilastro di cemento è stato così violento che si è reso necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Palmi per estrarre dalle lamiere contorte i tre ragazzi. La Procura della Repubblica di Palmi, che coordina le indagini sull'incidente, ha disposto sui corpi delle due vittime e sul terzo giovane rimasto ferito l'effettuazione dell'alcol test e di esami tossicologici.

Il messaggio del sindaco di Rosarno

Dolore e sconforto per quanto accaduto sono stati espressi dal sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì: «Rivolgo a nome della Città di Rosarno e mio personale i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie per la scomparsa di questi due ragazzi che in modo inaccettabile hanno perso la vita questa notte a causa di un incidente stradale. Le parole vacillano e vengono meno di fronte a tragedie così grandi. Al ragazzo ferito, auguriamo che possa presto essere dichiarato fuori pericolo dai medici».