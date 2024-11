Ad avere la peggio i due giovani che sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Avviate le indagini per risalire all'identità del conducente

Tragico incidente nella centralissima Via Galeno, allo scalo di Rossano. Un’auto ha travolto due giovani pedoni e, dopo l'impatto, si è data alla fuga. I due giovani, immediatamente soccorsi dalle ambulanze del 118, sono stati trasportati d'urgenza nel vicino ospedale "Nicola Giannettasio", dove sono attualmente ricoverati e posti sotto osservazione medica. Le loro condizioni di salute sono al momento stabili.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il commissariato di pubblica sicurezza, i carabinieri e la polizia locale, coordinando gli sforzi per individuare l'autore della violenta azione e far luce sull'accaduto. Le prime testimonianze raccolte indicano che l'auto coinvolta potrebbe essere una Mercedes, ma al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul veicolo o sul suo conducente. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine a tutto campo per risalire all'identità del conducente fuggito e stabilire le cause dell'incidente. Le telecamere di sorveglianza della zona saranno analizzate attentamente per cercare di ottenere elementi utili alle indagini.