Il singolare incidente nella tarda serata di sabato lungo Via Roma. Il guidatore del veicolo sottoposto ad accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti

Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche l’incidente verificatosi nella serata di sabato 10 settembre, poco prima di mezzanotte, nella centralissima Via Roma a San Giovanni in Fiore. Un ragazzo, alla guida di una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo finendo contro il dehor di un locale gremito di giovani.

L’auto è andata a sbattere contro alcune fioriere e nell’urto, uno dei tendoni di copertura dell'area esterna del locale stesso ha ceduto. Quattro persone sono rimaste contuse: transitate per precauzione dal punto di primo soccorso del locale presidio ospedaliero, sono state rimandate a casa senza particolari conseguenze.

Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e sottoposto il conducente della Punto ai rituali controlli per accertarne l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo alla guida del veicolo era senza patente.