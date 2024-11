Ancora sangue sulle strade calabresi. In un tragico impatto tra due veicoli, una Fiat Panda ed un Suzuki Vitara, sulla strada statale 107 Silana Crotonese nel comune di San Giovanni in Fiore una persone è morta e due sono rimaste ferite. Chiuso il tratto interessato all’altezza del km 87,800.

Il traffico al momento viene deviato sulla viabilità locale con segnalazioni sul posto. Sul posto è presente il personale anas, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.