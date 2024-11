Feriti altri tre giovani che sono stati trasportati e ricoverati in ospedale. La notizia ha gettato nello sconforto l'intera cittadina altotirrenica

Ancora un tragico schianto oggi pomeriggio sulla ss 18, all'altezza del Comune di San Nicola Arcella. Una ragazza di 19 anni, I.T., queste le sue iniziali, ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava è sbandata sull'asfalto reso viscido dalla pioggia ed è andata a schiantarsi contro la collinetta laterale. Per la giovane, originaria proprio di San Nicola Arcella, non c'è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo.

Sull'auto, insieme a lei, si trovavano altre tre persone, tutte trasportate in ospedale, ma al momento non è dato sapere quale siano le loro condizioni di salute. L'incidente si è verificato in prossimità del ponte di San Nicola. Nella cittadina altotirrenica la notizia si è diffusa rapidamente, destando incredulità e sgomento.