Da una prima ricostruzione, il violento impatto sarebbe stato provocato da un malfunzionamento dei freni del furgone

Incidente mortale a Santa Domenica di Ricadi, nel Vibonese. Per cause ancora in fase di accertamento, in località Conte lungo la provinciale che collega Ricadi a Tropea, il dott. Francesco Pantano, 68 anni, operatore turistico del luogo, mentre si trovava a bordo di un furgone ha perso il controllo del mezzo.

Nell’incidente, a causa del forte impatto, nonostante i soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare ed è deceduto all'ospedale di Tropea. Da una prima sommaria ricostruzione dell'incidente pare non abbiano tenuto i freni del furgone. Sul posto si sono portati i carabinieri per i rilievi e l’avvio delle indagini finalizzate ad accertare eventuali responsabilità. L'uomo era titolare di una struttura turistica a Capo Vaticano (il Gattopardo) lungo viale Berto.