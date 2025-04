Un incidente si è verificato lungo la strada Provinciale 606, che collega Vibo allo svincolo autostradale di Sant’Onofrio. Coinvolte nello scontro due vetture della Polstrada, dirette verso l’A2, e un’auto con a bordo una coppia di anziani che si apprestava ad entrare nel distributore di carburante situato sulla stessa carreggiata.

Cinque i feriti: tre agenti della polizia e due civili. Ad avere la peggio è stata una donna, trasportata in ospedale dopo l’intervento del personale del 118.

Per cause ancora in fase di accertamento, i veicoli si sono scontrati con forza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso.