Il sinistro è avvenuto nel centro abitato del comune del cosentino. Per il trasferimento del centauro si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso

Grave incidente stasera a Spezzano Albanese tra un'auto ed una moto. L'impatto si è verificato nel centro abitato, con il giovane centauro originario di Cassano allo Ionio, che ha avuto la peggio e verserebbe in gravi condizioni.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano e l’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza all'Annunziata di Cosenza. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento.