Ha cessato di battere dopo sei giorni di coma il cuore di Alex Ameruso, uno dei due giovani centauri rimasti feriti a Tarsia in un terribile schianto lunedì scorso 17 giugno. Trasportato con l'elisoccorso all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, le sue condizioni era apparse subito molto gravi. Posto in coma farmacologico, non ce l'ha fatta a sopravvivere al tragico schianto. Sarebbe invece fuori pericolo la seconda persona coinvolta. Le circostanze dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di San Marco Argentano. Il sindaco di Tarsia Roberto Ameruso, ha espresso a nome di tutta l'amministrazione comunale, vicinanza alla famiglia della vittima e lo sgomento per l'immane tragedia che ha colpito e profondamente segnato, l'intera comunità.