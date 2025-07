Per una volta, a evitare la strage, ci ha pensato la sorte. È accaduto questa notte a Tortora, intorno alle 3.30, quando un automobilista ha perso il controllo della sua Panda e, dopo aver travolto piante e panchine, ha fermato la sua corsa contro alcuni blocchi di cemento. Per fortuna, in quel momento non si trovava nessun giovane nei paraggi. Lo schianto, infatti, si è verificato all’incrocio tra via Marconi e via Fratelli Bandiera, dove sorge un noto panificio della zona che d'estate vende cornetti ai giovani in fila, che poi li consumano proprio sulle panchine coinvolte nell'incidente.

Fortunata coincidenza

Come si legge sui social, proprio ieri sera i gestori del locale avevano deciso di chiudere in anticipo e non effettuare la vendita di cornetti, che spesso continua tutta la notte. Il problema, però, resta. Non si può demandare alla sorte il compito della sicurezza. Quel tratto stradale, ritrovo per decine di ragazzi, fa sempre registrare folli corse automobilistiche notturne e i cittadini lo denunciano da tempo.

Nessun ferito

Anche per il conducente dell'auto non c'è stata alcuna grave conseguenza, nonostante il violento impatto. Saranno ora le forze dell’ordine a determinare l’esatta dinamica dell’incidente, ma l'episodio ha accentuato un problema che persiste da tempo e urlato una necessità: in quel tratto di strada vanno installati i dissuasori di velocità.