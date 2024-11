Ancora un drammatico incidente stradale sulle strade calabresi. Questa volta teatro della tragedia la statale 18 al confine tra la Calabria e la Basilicata, tra Tortora e Castrocucco, frazione di Maratea, nei pressi di una stazione di servizio. A perdere la vita un uomo di 41 anni, Domenico Covelli, ristoratore, marito e padre di bimbi piccoli, deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale in elisoccorso.

La dinamica dell'incidente

Covelli, che era bordo di uno scooter, si è scontrato con un altro mezzo a due ruote, per motivi che sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine. L'altra persona coinvolta è stata soccorsa sul posto e stabilizzata prima di essere trasferita in ospedale. Anche le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

La notizia della morte del giovane, tra l'altro molto conosciuto nella zona dell'alto Tirreno cosentino, ha fatto subito il giro del circondario. Tantissimi sono già i messaggi di cordoglio postati sul suo profilo Facebook. Tra i tanti, si legge: «Ci mancherà il tuo sorriso, la tua allegria... veglia sui tuoi cuccioli e dai tanta forza ai tuoi familiari. Il signore aveva bisogno di un angelo buono come te, arrivederci amico mio».