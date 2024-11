In seguito alle numerose telefonate e richieste di informazioni che continuano ad arrivare dopo l'incidente stradale avvenuto a Vibo Marina, che questa mattina ha coinvolto la dott.ssa Maria Grazia Falduto, Direttore generale del Gruppo Pubbliemme - Diemmecom - LaC Network, i familiari comunicano che la dott.ssa Falduto sta completando i controlli necessari per verificare le conseguenze dell’impatto.

E che è in fase di ripresa. Il gruppo e i familiari ringraziano per la vicinanza dimostrata in queste ore da amici e i cittadini che in tantissimi da stamattina, attraverso telefonate e messaggi, non hanno mai smesso di chiedere notizie, e rassicurano sulle sue condizioni di salute.