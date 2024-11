Incidente stradale questa mattina a Vibo Valentia all’incrocio per Moderata Durant, lungo la Statale 18, nei pressi del supermercato Coop.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio – anche se le sue condizioni non destano al momento preoccupazione – è stata la ragazza alla guida delle due ruote che è stata trasportata all’ospedale Jazzolino del capoluogo dai sanitari del 118 immediatamente intervenuti sul posto. Sul luogo del sinistro per i rilievi e l’avvio delle indagini sono intervenuti i carabinieri e la Polizia municipale.