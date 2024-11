In corso l'interrogatorio di un giovane da parte dei Carabinieri di Vibo Valentia. Potrebbe essere il pirata che ha provocato la morte di Vituccia Pasceri

L'incidente alle 5 di stamani. La donna è morta sul colpo dopo l'impatto.

La vittima è Vituccia Pasceri, donna di 68 anni di Vibo Valentia, travolta sulla statale 18 all'altezza del cimitero di Vena, dove si era incamminata per andare a trovare i figli, dopo aver accudito i gatti. Ad investirla un'auto, intorno alle 5 del mattina. La donna è morta sul colpo. I Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per individuare il pirata della strada. La statale è stata temporaneamente chiusa per i rilievi del caso.