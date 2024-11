Alessandro Mazzeo, 45 anni di Zaccanopoli, ha perso la vita oggi pomeriggio intorno alle 17 in seguito a un incidente stradale nel centro di Zaccanopoli

L'uomo a quell'ora viaggiava a bordo di una Ducati quando per cause in corso di accertamento è andato scontrarsi con una Fiat Panda guidata da un'anziana del luogo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Zungri anch'essi sul posto con il maresciallo Alessandro Cirillo coadiuvati dai colleghi della Radiomobile di Tropea che stanno eseguendo i rilievi sulla dinamica del tragico scontro. Il pm di turno Michele Sirgiovanni ha disposto l'autopsia che verrà eseguita venerdì dall'anatomopatologa Katiuscia Bisogni.