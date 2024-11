A causa di un incidente è stato chiuso in entrambe le direzioni il tratto sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, in località Intavolata, sul ponte che collega Acquappesa e Guardia Piemontese. Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro auto più un mezzo pesante, diversi i feriti, per uno dei quali, date le gravi condizioni, si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto è presente il personale di Anas, dei Vigili del Fuoco e della Polizia stradale per provvedere alla gestione e al ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Le deviazioni vengono segnalate in loco.