Il ciclista e il conducente di una Panda sono stati soccorsi e condotti in ambulanza a Paola: le loro condizioni non sono gravi

Per fortuna non ci sono stati morti, ma la dinamica dell’impatto inizialmente non lasciava presagire nulla di buono. Questa mattina lungo la Ss18, in località Coreca nel comune di Amantea, un incidente ha interessato una serie di mezzi determinando la momentanea interruzione del traffico e il conseguente rallentamento.

Sul posto si sono recati, oltre al personale del 118 anche i Carabinieri della locale stazione e la Polizia Municipale, agli ordini del comandante Emilio Caruso, per i rilievi del caso. Dalle prime ricostruzioni, i veicoli coinvolti sono due automobili, una motocicletta e una bicicletta. Nel dettaglio, una Fiat Panda, una Fiat Punto e la moto viaggiavano lungo la carreggiata nord, mentre un cittadino extracomunitario procedeva pedalando dalla parte opposta.

L’incidente ha causato due feriti, vale a dire il ciclista e il conducente della Panda. Entrambi, in condizioni non gravi, sono stati trasportati presso il nosocomio di Paola per gli accertamenti del caso. Dopo la deviazione del traffico su una strada locale, la Ss18 è stata riaperta al normale transito intorno alle 11.15.