Lo scotro è avvenuto intorno alle 7:00 nei pressi dello svincolo per Gagliano. Coinvolte un’Alfa Romeo Stelvio e una Fiat 500: entrambe fuori controllo, una si ribalta e l’altra finisce su un terrapieno

Nella prima mattinata di oggi, alle ore 7:o0 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – sede centrale – è intervenuta per un incidente stradale verificatosi lungo la Tangenziale Ovest, nei pressi dello svincolo per il quartiere Gagliano.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture: un’Alfa Romeo Stelvio e una Fiat 500. A seguito dell’impatto, l’Alfa Romeo è uscita dalla carreggiata terminando la propria corsa su un terrapieno, mentre la Fiat 500 si è ribaltata sulla sede stradale.

A bordo dei veicoli si trovavano esclusivamente i conducenti, entrambi rimasti feriti in modo lieve. I feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso.