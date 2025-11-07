Oltre a Luciano Vigna, nominato in posizione apicale a titolo gratuito, ne faranno parte anche altre sei componenti

Completato l’Ufficio di Gabinetto del presidente Roberto Occhiuto. Nei giorni scorsi aveva firmato il decreto con cui confermava l’incarico a Luciano Vigna, conferimento questo che non graverà sulle casse della Regione in quanto il direttore generale di Arrical non godrà di alcun compenso per questo secondo ruolo. Discorso differente per gli altri sei componenti, per i quali sono state previste spese complessive di circa 220mila euro annue.

L’Ufficio di Gabinetto è composto dal capo (Vigna, appunto), da un vice e da cinque unità scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche. Dal 3 novembre il ruolo di vice è stato affidato a Maria Cantarini che in questo modo avrà modo di continuare il lavoro svolto nella passata legislatura. Farà parte della squadra speciale del Governatore anche Luigi De Rose in qualità di Responsabile Amministrativo, esterno alla pubblica amministrazione. Quattro, infine, i componenti interni tutti già dipendenti della Regione Calabria. Si tratta di Luisella Lombardo, Luigina Sgrizzi, Rosaria Grigioni e Franco Oliverio (in posizione di comando da Calabria Verde per un periodo di dodici mesi).