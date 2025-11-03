Luciano Vigna sarà di nuovo il Capo di Gabinetto di Roberto Occhiuto. L’incarico gli è stato conferito, a titolo gratuito, dal presidente della Regione Calabria che ha firmato in giornata il decreto di assegnazione. Il diretto interessato, già direttore generale di Arrical, ha comunicato la propria disponibilità ad accettare la proposta ed ha trasmesso l’autorizzazione a svolgere l’incarico da parte di Nicola Fiorita, presidente di Arrical. Luciano Vigna curerà la trattazione degli affari connessi con le funzioni del presidente, il quale nel decreto fa presente che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri sul bilancio dell’Ente.