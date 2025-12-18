Alla sbarra colletti bianchi, uomini di ’ndrangheta e presunte divise infedeli. L’accusa ha chiesto 14 anni per l’ex parlamentare Giancarlo Pittelli e 20 per l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino. Sentenza attesa nel tardo pomeriggio nell’aula bunker di Lamezia Terme
È prevista per questa sera la sentenza del processo d’appello Rinascita Scott proveniente da rito ordinario. Il procedimento è stato istruito dalla Dda di Catanzaro contro la pervasiva e potente 'ndrangheta della provincia di Vibo Valentia al vertice della quale si pone la famiglia Mancuso di Limbadi. Un procedimento che ha preso piede con l'operazione portata a termine dai carabinieri il 19 dicembre 2019 con l'arresto di 334 persone.
In primo grado, col rito ordinario, il processo si è svolto nell’aula bunker di Lamezia Terme nei confronti di 338 imputati e si è concluso con 207 condanne da parte del Tribunale di Vibo Valentia, con pene dai 30 anni ai 10 mesi di reclusione.
I colletti bianchi
Sono oltre 200 gli imputati nei confronti dei quali oggi la Corte d’Appello di Catanzaro dovrà pronunciarsi e che sono stati giudicati in primo grado con sentenza emessa il 20 novembre 2023. Tra questi c’è l’avvocato catanzarese ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, condannato in primo grado a 11 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa e per due casi di rivelazione di segreto d'ufficio. Pittelli era stato assolto, invece, dall'accusa di abuso d'ufficio aggravato con formula perché il fatto non sussiste. In secondo grado l’accusa (rappresentata dal pg Luigi Maffia e dai pm Annamaria Frustaci e Antonio De Bernardo) ha invocato 14 anni di reclusione. Attesa anche per la pronuncia sulla posizione del tenente colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, condannato in primo grado a due anni e sei mesi perché ritenuto colpevole di tre casi di rivelazione di segreto d’ufficio. In appello sono stati chiesti sei anni di reclusione. L'ex finanziere Michele Marinaro, in servizio alla Dia di Catanzaro e poi alle dipendenze della presidenza del Consiglio nella sede di Reggio Calabria, è stato condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa e rivelazione di segreto d'ufficio a 10 anni e 6 mesi di reclusione.
In appello è stata chiesta poi una condanna a 20 anni di reclusione nei confronti di Pietro Giamborino, ex consigliere regionale del Pd accusato di associazione mafiosa e traffico di influenze illecite. In primo grado Giamborino è stato condannato a un anno e 6 mesi per il solo traffico di influenze illecite e assolto dall’accusa di appartenere al locale di ‘ndrangheta di Piscopio.
Le condanne ai vertici delle cosche
In primo grado condanne pesanti - 30 anni di reclusione - erano state inflitte a Saverio Razionale, indicato come il boss di San Gregorio d'Ippona e a Domenico Bonavota, ritenuto il boss di Sant’Onofrio. In primo grado la posizione del boss Luigi Mancuso era stata stralciata – perché la Corte d’Appello aveva accolto la ricusazione di due giudici del Tribunale di Vibo – ed era stata inserita nel processo Peltromafie. Mancuso, detto il Supremo, è stato condannato poi a 30 anni di reclusione. In appello la sua posizione è stata riunita al maxi porcesso Rinascita Scott. L’accusa lo considera il vertice indiscusso della ‘ndrangheta vibonese col ruolo di Crimine riconosciuto dai vertici mafiosi di Polsi.
Il tribunale di Vibo aveva condannato anche i personaggi ritenuti apicali all’interno delle cosche vibonesi: Pasquale Bonavota (28 anni di reclusione), Nicola Bonavota (26 anni di reclusione), Domenico Cugliari (22 anni e 6 mesi), Antonio Larosa (24 anni e 6 mesi), Paolino Lo Bianco (30 anni), Antonio Macrì (20 anni e 10 mesi), Salvatore Morelli (28 anni e 4 mesi), Valerio Navarra (23 anni), Agostino Papaianni (20 anni), Rosario Pugliese (28 anni) e Antonio Vacatello (30 anni).
Gli imputati e le richieste di condanna in appello
- Ambrogio Accorinti, (chiesti 19 anni e 6 mesi)
- Giuseppe Antonio Accorinti, (chiesti 30 anni)
- Pietro Accorinti, (chiesti 21 anni)
- Domenico Rosario Aiello, (chiesti un anno e tre mesi)
- Irene Altamura, (chiesti 10 mesi)
- Domenico Anello, (chiesti 3 anni)
- Domenico Artusa, (chiesta assoluzione)
- Mario Artusa, (chiesti 21 anni)
- Umberto Maurizio Artusa, (chiesti 18 anni)
- Vittoria Artusa, (chiesta assoluzione)
- Bruno Barba, (chiesti 18 anni)
- Francesco Barba, (chiesti 17 anni e 6 mesi)
- Nicola Barba, (chiesti 7 anni)
- Vincenzo Barba, (chiesti 28 anni)
- Francesco Barbieri (classe ‘65), (chiesti 24 anni)
- Francesco Barbieri (classe ‘88), (chiesti 6 anni e 6 mesi)
- Michelangelo Barbieri, (chiesti 18 anni)
- Giuseppe Barbuzza, (chiesti 4 anni e sei mesi)
- Francesco Bognanni, (chiesti 17 anni)
- Francesco Bonavena, (chiesti 19 anni)
- Domenico Bonavota, (chiesti 30 anni)
- Michele Bonavota, (chiesti 16 anni)
- Nicola Bonavota, (chiesti 26 anni)
- Pasquale Bonavota, (chiesti 28 anni)
- Salvatore Bonavota, (chiesti 16 anni)
- Giulio Calabretta, (chiesti un anno e 8 mesi)
- Giuseppe Calabretta, (chiesti 4 mesi)
- Domenico Camillò, (chiesti 26 anni)
- Giuseppe Camillò, (chiesti 23 anni)
- Francesco Cannatà, (chiesti 3 anni e tre mesi)
- Cristian Domenico Capomolla, (chiesti 10 anni)
- Filippina Carà, (chiesti 17 anni e 6 mesi)
- Francesco Carnovale, (chiesti 16 anni)
- Domenico Catania, (chiesti 9 anni e 4 mesi)
- Filippo Catania, (chiesti 22 anni)
- Fortunato Ceraso, (chiesti 17 anni e 4 mesi)
- Danilo Chiaramonte, (chiesti 8 mesi)
- Domenico Cichello, (chiesti 18 anni)
- Rocco Cichello, (chiesti 4 anni)
- Maria Carmela Ciconte, (chiesti 7 anni)
- Francesco Cirianni, (chiesti 2 anni)
- Francesca Collotta, (chiesti 10 anni)
- Salvatore Contartese, (chiesti 4 anni e 6 mesi)
- Francesco Cracolici, (chiesti 20 anni)
- Chiarina Cristelli, (chiesti 11 anni)
- Domenico Crudo, (chiesta assoluzione)
- Domenico Cugliari (classe ‘59), (chiesti 22 anni e 6 mesi)
- Domenico Cugliari (classe ‘82), (chiesti 19 anni e 4 mesi)
- Giuseppe Cugliari, (chiesti 17 anni)
- Maria Teresa Cugliari, (chiesti 4 anni)
- Raffaele Cugliari, (chiesti 18 anni)
- Pino Cuomo, (chiesti un anno e 6 mesi)
- Antonio Emiliano Curello, (chiesti 18 anni)
- Nazzareno Antonio Curello, (chiesti 16 anni)
- Saverio Curello, (chiesti 18 anni)
- Giuseppe D’Andrea, (chiesti 20 anni)
- Paola De Caria, (chiesti 20 anni)
- Vincenzo De Filippis, (chiesti 4 anni)
- Franco Domenico De Iasio, (chiesti 3 anni e 9 mesi)
- Giuseppina De Luca, (chiesti 4 anni)
- Daniela De Marco, (chiesti 2 anni e 4 mesi)
- Mario De Rito, (chiesti 22 anni)
- Massimiliano De Vita, (chiesti 3 anni e 4 mesi)
- Cinzia De Vito, (chiesti 4 anni e 6 mesi)
- Antonio Delfino, (chiesti 24 anni)
- Rocco Delfino, (chiesti 5 anni)
- Salvatore Delfino, (chiesta assoluzione)
- Bruno Di Maria, (chiesti 4 anni)
- Zhivka Taneva Dimitrova, (chiesti 2 anni)
- Giuseppe Drago, (chiesti 4 anni e 4 mesi)
- Onofrio D’Urzo, (chiesti 17 anni e 2 mesi)
- Domenico Febbraro, (chiesti 16 anni)
- Luigi Federici, (chiesti 25 anni)
- Gianfranco Ferrante, (chiesti 20 anni e due mesi)
- Filippo Fiarè, (chiesti 20 anni)
- Michele Fiorillo, (chiesti 6 anni)
- Nazzareno Fiorillo, (chiesti 6 anni)
- Francesco Salvatore Fortuna, (chiesti 13 anni e 4 mesi)
- Giuseppe Fortuna (classe ’63), (chiesti 20 anni)
- Giuseppe Fortuna (classe ’77), (chiesti 17 anni)
- Domenico Franzone, (chiesti 22 anni)
- Antonio Fuoco, chiesti: (chiesti 2 anni e 2 mesi)
- Salvatore Furlano, (chiesti 17 anni)
- Leonardo Fusca, (chiesta assoluzione)
- Nicola Fusca, (chiesti 18 anni)
- Lucia Galati, (chiesto un anno e 8 mesi)
- Raffaele Galloro, (chiesti 18 anni)
- Maurizio Garisto, (chiesti 18 anni
- Luigi Garofalo, (chiesti 12 anni)
- Benedetta Giamborino, (chiesti 4 anni);
- Giovanni Giamborino, (chiesti 19 anni e 6 mesi);
- Pietro Giamborino, (chiesti 20 anni)
- Leonardo Greco, (chiesti 18 anni)
- Domenico Grillo, (chiesti 3 anni)
- Filippo Grillo, (chiesti 5 anni)
- Pietro Grillo, (chiesti 3 anni)
- Antonio Guastalegname, (chiesti 8 anni)
- Davide Inzillo, (chiesti 3 anni)
- Roberto Jonadi, (chiesto un anno)
- Francesco Isolabella, (chiesti 10 anni)
- Emanuele La Malfa, (chiesti 17 anni e 6 mesi)
- Giuseppe La Piana, (chiesti 3 anni)
- Saverio Lacquaniti, quattro anni
- Andrea Lagrotteria, (chiesti 3 anni e 4 mesi)
- Daniele Nazzareno Lagrotteria, (chiesti 19 anni)
- Mirko Francesco Lagrotteria, (chiesti 5 anni e 6 mesi)
- Nazzareno Latassa, (chiesti 4 anni)
- Giovanni Lenza, (chiesti 2 anni e 6 mesi)
- Alfredo Antonio Lo Bianco, (chiesti 5 anni)
- Antonino Lo Bianco, (chiesti 12 anni)
- Carmela Lo Bianco, (chiesti 2 anni)
- Carmelo Lo Bianco, (chiesti 16 anni)
- Domenico Lo Bianco (classe ’62), (chiesti 24 anni)
- Domenico Lo Bianco (classe ’78), (chiesti 7 anni)
- Michele Lo Bianco (classe 1999), (chiesti 2 anni)
- Michele Lo Bianco (classe 1975), (chiesti 5 anni)
- Michele Lo Bianco (classe 1948), (chiesti 16 anni e 6 mesi)
- Orazio Lo Bianco, (chiesti 24 anni)
- Paolino Lo Bianco, (chiesti 30 anni)
- Vincenzo Lo Gatto, (chiesti 18 anni)
- Elisabetta Lo Iacono, (chiesti 7 anni)
- Mario Lo Riggio, (chiesti 17 anni)
- Antonio Lopez Y Royo, (chiesti 10 mesi)
- Gaetano Loschiavo, (chiesti 16 anni)
- Alfred Luca, (chiesti 5 anni)
- Michele Pio Maximiliano Macrì, (chiesti 18 anni)
- Antonio Macrì (classe 1957), (chiesti 20 anni e 10 mesi)
- Giuseppe Mancuso, (chiesti 16 anni e 8 mesi)
- Luigi Mancuso, (chiesti 30 anni)
- Domenico Mandaradoni, (chiesti 4 anni e 6 mesi)
- Andrea Mantella, (chiesti 8 anni)
- Salvatore Mantella, (chiesti 18 anni)
- Michele Marinaro, (chiesti 10 anni)
- Salvatore Francesco Mazzotta, (chiesti 23 anni)
- Vincenzo Menniti, (chiesti 2 anni)
- Domenico Bruno Moscato, (chiesti 4 anni)
- Giorgio Naselli, (chiesti 6 anni)
- Antonella Naso, (chiesti 3 anni)
- Francesco Naso, (chiesti 18 anni)
- Gregorio Giuseppe Naso, (chiesti 3 anni e 6 mesi)
- Maria Teresa Naso, (chiesti 3 anni)
- Giuseppe Navarra, (chiesti 7 anni)
- Sebastiano Navarra, (chiesti 3 anni)
- Valerio Navarra, (chiesti 23 anni)
- Filippo Nesci, (chiesti 4 anni)
- Emiliano Oliva, (chiesti 8 mesi)
- Domenico Paglianiti, (chiesti 3 anni e 6 mesi)
- Giuseppe Palmisano, (chiesti 4 anni)
- Agostino Papaiani, (chiesti 20 anni)
- Franco Papuzzo, (chiesti 6 anni)
- Damiano Pardea, (chiesti 19 anni)
- Raffaele Pardea, (chiesti 18 anni)
- Rosario Pardea, (chiesti 3 anni e 4 mesi)
- Francesco Michelino Patania, (chiesti 19 anni)
- Salvatore Patania, (chiesti 20 anni)
- Francesco Paternò, (chiesti 18 anni)
- Paolo Petrolo, (chiesti 11 anni e 6 mesi)
- Giancarlo Pittelli, (chiesti 14 anni)
- Pietro Polito, (chiesti 3 anni)
- Fortunato Pontoriero, (chiesti 2 anni e 8 mesi)
- Isabella Preiti, (3 anni)
- Antonio Prestia, (chiesti 18 anni)
- Antonio Profeta, (chiesti 6 anni e 6 mesi)
- Giovanna Profiti, (chiesti 4 anni)
- Vincenzo Pugliese Carchèdi, (chiesti 10 anni e 6 mesi)
- Francesco Pugliese, (chiesti 16 anni)
- Michael Joseph Pugliese, (chiesti 17 anni)
- Rosario Pugliese, (chiesti 30 anni)
- Vincenzo Puntoriero, (chiesti 20 anni)
- Andrea Puntorno, (chiesti 6 anni e 6 mesi)
- Saverio Razionale, (chiesti 30 anni)
- Agostino Redi, (chiesti 10 anni)
- Giovanni Rizzo, (chiesti 20 anni)
- Giuseppe Rizzo, (chiesti 17 anni e 6 mesi)
- Salvatore Rizzo, (chiesti 18 anni)
- Francesco Romano, (chiesti 24 anni)
- Paolo Romano, (chiesti 16 anni e 10 mesi)
- Domenico Rubino, (chiesti 17 anni)
- Francesco Ruffa, (chiesti 2 anni)
- Antonio Ruggiero, (chiesti 3 anni e 6 mesi)
- Antonio Scrugli, (chiesti 20 anni)
- Giuseppe Serratore, (chiesti 14 anni)
- Rosa Serratore, (chiesti 4 anni e 6 mesi)
- Alessandro Sicari, ( chiesti 4 anni)
- Giovanni Sicari, (chiesti 25 anni)
- Mario Sicari, (chiesti 2 anni)
- Renato Signoretta, (chiesti 17 anni e 6 mesi)
- Domenico Simonetti, (chiesti 18 anni)
- Vincenzo Spasari, (chiesti 17 anni)
- Marco Startari, (chiesti 17 anni)
- Francesco Stilo, (chiesti 14 anni)
- Cristian Surace, (chiesti 3 anni)
- Giuseppe Suriano, (chiesti 18 anni e 6 mesi)
- Eduard Tahiraj, chiesti: (chiesti 7 anni e 3 mesi)
- Francesco Tarzia, (chiesti 10 anni e 9 mesi)
- Vincenzo Tassone, (chiesti 18 anni)
- Vittorio Tedeschi, (chiesti 2 anni e 8 mesi)
- Aurelio Paolo Tomaino, (chiesti 2 anni e 3 mesi)
- Giuseppe Alessandro Tomaino, (chiesti 18 anni)
- Antonio Giuseppe Tomeo, (chiesti 19 anni)
- Antonio Mario Tripodi, (chiesti 7 anni e 4 mesi)
- Danilo Josè Tripodi, (chiesti 14 anni)
- Domenico Tripodi, (chiesta assoluzione)
- Sante Mario Tripodi, (chiesti 7 anni e 4 mesi)
- Ylenia Tripolino, (chiesti 6 mesi)
- Antonio Vacatello, (chiesti 30 anni)
- Domenica Vacatello, (chiesti 4 anni)
- Leonardo Domenico Vacatello, (chiesti 11 anni e 8 mesi)
- Maria Vacatello, (chiesti 4 anni)
- Francesco Valenti, (chiesto un anno e 8 mesi)
- Orsola Ventrice, (chiesti 4 anni)
- Antonio Ventura, (chiesti 18 anni)
- Concetta Vozza, (chiesti 2 anni e 8 mesi)
- Daniel Zinnà, (chiesti 4 anni)
- Gaetano Zupo, (chiesti 10 mesi).