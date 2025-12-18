È prevista per questa sera la sentenza del processo d’appello Rinascita Scott proveniente da rito ordinario. Il procedimento è stato istruito dalla Dda di Catanzaro contro la pervasiva e potente 'ndrangheta della provincia di Vibo Valentia al vertice della quale si pone la famiglia Mancuso di Limbadi. Un procedimento che ha preso piede con l'operazione portata a termine dai carabinieri il 19 dicembre 2019 con l'arresto di 334 persone.

In primo grado, col rito ordinario, il processo si è svolto nell’aula bunker di Lamezia Terme nei confronti di 338 imputati e si è concluso con 207 condanne da parte del Tribunale di Vibo Valentia, con pene dai 30 anni ai 10 mesi di reclusione.

I colletti bianchi

Sono oltre 200 gli imputati nei confronti dei quali oggi la Corte d’Appello di Catanzaro dovrà pronunciarsi e che sono stati giudicati in primo grado con sentenza emessa il 20 novembre 2023. Tra questi c’è l’avvocato catanzarese ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, condannato in primo grado a 11 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa e per due casi di rivelazione di segreto d'ufficio. Pittelli era stato assolto, invece, dall'accusa di abuso d'ufficio aggravato con formula perché il fatto non sussiste. In secondo grado l’accusa (rappresentata dal pg Luigi Maffia e dai pm Annamaria Frustaci e Antonio De Bernardo) ha invocato 14 anni di reclusione. Attesa anche per la pronuncia sulla posizione del tenente colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, condannato in primo grado a due anni e sei mesi perché ritenuto colpevole di tre casi di rivelazione di segreto d’ufficio. In appello sono stati chiesti sei anni di reclusione. L'ex finanziere Michele Marinaro, in servizio alla Dia di Catanzaro e poi alle dipendenze della presidenza del Consiglio nella sede di Reggio Calabria, è stato condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa e rivelazione di segreto d'ufficio a 10 anni e 6 mesi di reclusione.

In appello è stata chiesta poi una condanna a 20 anni di reclusione nei confronti di Pietro Giamborino, ex consigliere regionale del Pd accusato di associazione mafiosa e traffico di influenze illecite. In primo grado Giamborino è stato condannato a un anno e 6 mesi per il solo traffico di influenze illecite e assolto dall’accusa di appartenere al locale di ‘ndrangheta di Piscopio.

Le condanne ai vertici delle cosche

In primo grado condanne pesanti - 30 anni di reclusione - erano state inflitte a Saverio Razionale, indicato come il boss di San Gregorio d'Ippona e a Domenico Bonavota, ritenuto il boss di Sant’Onofrio. In primo grado la posizione del boss Luigi Mancuso era stata stralciata – perché la Corte d’Appello aveva accolto la ricusazione di due giudici del Tribunale di Vibo – ed era stata inserita nel processo Peltromafie. Mancuso, detto il Supremo, è stato condannato poi a 30 anni di reclusione. In appello la sua posizione è stata riunita al maxi porcesso Rinascita Scott. L’accusa lo considera il vertice indiscusso della ‘ndrangheta vibonese col ruolo di Crimine riconosciuto dai vertici mafiosi di Polsi.

Il tribunale di Vibo aveva condannato anche i personaggi ritenuti apicali all’interno delle cosche vibonesi: Pasquale Bonavota (28 anni di reclusione), Nicola Bonavota (26 anni di reclusione), Domenico Cugliari (22 anni e 6 mesi), Antonio Larosa (24 anni e 6 mesi), Paolino Lo Bianco (30 anni), Antonio Macrì (20 anni e 10 mesi), Salvatore Morelli (28 anni e 4 mesi), Valerio Navarra (23 anni), Agostino Papaianni (20 anni), Rosario Pugliese (28 anni) e Antonio Vacatello (30 anni).

Gli imputati e le richieste di condanna in appello