Il numero due della depurazione nazionale protagonista assoluto del gruppo Facebook che inneggia a Roberto segretario nazionale. Più di 4mila componenti (c'è anche Jole Santelli...)
Di caso in caso. Mediatico, prima che politico (se mai lo diventerà).
Prendi la pagina Facebook di Roberto Occhiuto presidente e trasformala in "Noi vogliamo Roberto Occhiuto segretario nazionale di Forza Italia". È un attimo. Più di 4mila amici nel gruppo, e siamo solo all'inizio. La barba di Dagospia e Repubblica, a loro modo e con la rispettiva lente, ne danno conto. Corrente o correntina o rimpatriata della ormai fu brigata Ronzulli che sia (magari con l'aggiunta di un soddisfatto Lotito) poco importa.
Sul social si viaggia che è una bellezza anche perché c'è una mano d'autore a taggare in propulsione aggiungendo amici su amici. È quella di Tonino Daffinà, legato da amicizia non della prima ora con Occhiuto. È poco. Lo sono, legati, anche quando l'orario nemmeno c'era.
È lui, il numero due della depurazione nazionale, a stratificare il gruppo uno ad uno. Dentro, nell'agglomerato sotto l'egida inneggiante la cavalcata verso la segreteria nazionale, ci finisce persino Jole Santelli. Naturalmente non è svista di nessuno. Né carenza di stile e rispetto. Un fatto tecnico, giura chi se ne intende. E non potrebbe essere diversamente. Dopotutto, a volte, è come se ci fosse ancora per davvero.